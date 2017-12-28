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|28.12.2017 15:18
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Таким образом в Израиле хотят почтить Трампа за его решение признать Иерусалим столицей ИзраиляМинистр транспорта Израиля утвердил план строительства железнодорожного тоннеля под старым городом Иерусалима. Одну из станций близко Стены плача назовут именем Дональда Трампа.
Фото: EPA
Исраэль Кац заявил, что таким образом хочет почтить американского президента за его решение признать город столицей Израиля, сообщаетВВС.
Предложенный тоннель и станция должны стать частью скоростной линии из Тель-Авива, которую должны открыть в следующем году. Предыдущие подземные работы Израиля рядом со Стеной плача и мусульманскими святынями и Храмовой горой вызвали протесты палестинцев.
Агентство ООН по вопросам культуры ЮНЕСКО, признала старый город Иерусалима объектом культурного наследия, выразила обеспокоенность по поводу рытье тоннеля и подземных работ.
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В свою очередь Кац рассказал, что прокладка железнодорожной линии "Тель-Авив - Иерусалим" является важнейшим транспортным проектом. Он добавил, что утвердил рекомендован израильской железной проект продления железнодорожной линии на три километра к Стене плача, расположенной в оккупированном Восточном Иерусалиме.
Тоннель будет две станции на глубине около 52 метров - "Центр" и "Дональд Трамп, Стена плача".
Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартамента начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.