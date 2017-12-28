Японские исследователи разработали высокоточный метод соединения биочернил, расширяющий диапазон клеток, которые могут быть напечатаны на 3D-биопринтере. Такая печать имеет серьезные перспективы для регенеративной медицины, пишет Science Daily.

Основываясь на своей предыдущей работе, исследователи из Университета Осаки в Японии усовершенствовали свой новый метод соединения капель биочернил. Они использовали ферменты, которые позволяют напечатанным клеткам не терять форму, что даст ученым возможность создавать сложные биологические структуры.

У медицинской 3D-печати много ограничений, но главное из них — это сложность соединения капель чернил друг с другом. В настоящее время существует несколько методов склеивания капель биологических чернил вместе, но они не работают для всех типов клеток. Новый подход обещает решить эту проблему.

«Печать любой структуры ткани — сложный процесс, — говорит ведущий автор исследования Синдзи Сакаи. — Био-чернила должны быть довольно жидкими, чтобы течь через струйный принтер, но при этом быстро формировать гелеобразную структуру в процессе печати. Наш новый подход отвечает этим требованиям: мы используем полимер, который имеет отличный потенциал для создания тканей из широкого диапазона живых клеток».

В настоящее время в качестве главного гелеобразующего агента используется альгинат натрия. По словам ученых, он имеет некоторые проблемы совместимости с определенными типами живых клеток. Новый подход основан на формировании гелевой структуры с помощью фермента, способного создавать поперечные связи между фенильными группами добавленного полимера в присутствии окислителя — пероксида водорода.

По мнению ученых, новый подход позволит осуществить 3D-печать полностью функциональных живых тканей. Исследование было опубликовано в Macromolecular Rapid Communications.

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