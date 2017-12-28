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Японцы разработали метод высокоточной печати живых тканей
28.12.2017 15:19
Японцы разработали метод высокоточной печати живых тканей Такая печать имеет серьезные перспективы для регенеративной медицины

Японские исследователи разработали высокоточный метод соединения биочернил, расширяющий диапазон клеток, которые могут быть напечатаны на 3D-биопринтере. Такая печать имеет серьезные перспективы для регенеративной медицины, пишет Science Daily.

Основываясь на своей предыдущей работе, исследователи из Университета Осаки в Японии усовершенствовали свой новый метод соединения капель биочернил. Они использовали ферменты, которые позволяют напечатанным клеткам не терять форму, что даст ученым возможность создавать сложные биологические структуры.

У медицинской 3D-печати много ограничений, но главное из них — это сложность соединения капель чернил друг с другом. В настоящее время существует несколько методов склеивания капель биологических чернил вместе, но они не работают для всех типов клеток. Новый подход обещает решить эту проблему.

«Печать любой структуры ткани — сложный процесс, — говорит ведущий автор исследования Синдзи Сакаи. — Био-чернила должны быть довольно жидкими, чтобы течь через струйный принтер, но при этом быстро формировать гелеобразную структуру в процессе печати. Наш новый подход отвечает этим требованиям: мы используем полимер, который имеет отличный потенциал для создания тканей из широкого диапазона живых клеток».

В настоящее время в качестве главного гелеобразующего агента используется альгинат натрия. По словам ученых, он имеет некоторые проблемы совместимости с определенными типами живых клеток. Новый подход основан на формировании гелевой структуры с помощью фермента, способного создавать поперечные связи между фенильными группами добавленного полимера в присутствии окислителя — пероксида водорода.

По мнению ученых, новый подход позволит осуществить 3D-печать полностью функциональных живых тканей. Исследование было опубликовано в Macromolecular Rapid Communications.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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