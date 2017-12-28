Внутренне перемещенным лицам позволят оформлять субсидии без прописки. Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает

“Неделю назад я был на встрече с внутренне перемещенным лицами, и мы с ними договорились, чтобы мы внесли изменения в порядок определения субсидий. Тем внутренне перемещенным лицам, которые переехали на территорию Украины, но не могут заключить договор аренды жилья, мы будем предоставлять возможность получить субсидии по декларации. Без прописки и без заключения договора”, — заявил А.Рева.

Как сообщал министр развеял миф, что субсидию нужно возвращать.

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