В американском посольстве в Киеве приветствуют обмен пленных, произошедший вчера

Об этом сообщается на странице посольства США в Twitter.

«Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м. #МирДонбасcу», — говорится в сообщении посольства.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко рассказал о шансе реанимировать Минские соглашения.

«Минск — это единственная вещь, которую необходимо соблюдать, и та площадка, которую еще можно реанимировать, если заставить Украину соблюдать «Минск».

А заставить ее могут либо США, либо Европа. Если они заставят Украину выполнять «Минск», то результаты будут сразу видны», — заявил Захарченко.

По его словам, переговоры между сторонами конфликта необходимы, так как благодаря им может быть остановлен сам конфликт.

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