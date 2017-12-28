|В США дали команду Украине выполнить Минские соглашения
|28.12.2017 15:22
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В американском посольстве в Киеве приветствуют обмен пленных, произошедший вчера
Об этом сообщается на странице посольства США в Twitter.
«Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м. #МирДонбасcу», — говорится в сообщении посольства.
Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко рассказал о шансе реанимировать Минские соглашения.
«Минск — это единственная вещь, которую необходимо соблюдать, и та площадка, которую еще можно реанимировать, если заставить Украину соблюдать «Минск».
А заставить ее могут либо США, либо Европа. Если они заставят Украину выполнять «Минск», то результаты будут сразу видны», — заявил Захарченко.
По его словам, переговоры между сторонами конфликта необходимы, так как благодаря им может быть остановлен сам конфликт.