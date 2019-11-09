Министерство внутренних дел Украины планирует существенно ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Обозреватель.

Геращенко отметил, что в дополнение к штрафам будут вводить административный арест на 5, 10 или 15 суток. Кроме того, ответственность за это преступление МВД хочет вернуть из Уголовного кодекса в Административный. Соответствующий законопроект подадут в Верховную Раду уже в ближайшие недели. Он также отметил, что даже внушительный штрафы до 50 тысяч гривен не останавливают водителей садиться за руль в пьяном виде.

При этом процедура оформления уголовного проступка с документальной точки зрения гораздо сложнее, чем оформление административного правонарушения, - сказал он. Кроме того, чиновник разъяснил, каким образом будут выяснять, на какой срок посадить нарушителя. Первый раз - или штраф, или административный арест до 5 суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения.

Если человек в нетрезвом состоянии остановился на знак патрульного, то суд может определить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить, - то может быть арест, - объяснил Геращенко. В случае повторного нарушения предлагается арест на 10-15 суток.

Если судья увидит, что человека второй раз за год или за два года поймали на вождении в состоянии опьянения, то будет принимать решение поместить его под арест. И неважно, будет это депутат местного совета или миллионер. Пожалуйста, посидите. Потому что есть богатые люди, которые не хотят вызвать себе такси, а хотят ездить по городу навеселе. И это часто заканчивается ужасными трагедиями, - добавил Геращенко.





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