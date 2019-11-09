Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства".

В указе есть пункт и о СМИ.

В нем говорится, что до 31 декабря 2019 нужно разработать и внесести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения:

о требованиях и стандартах новостей,

о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения,

о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине,

об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации.

Судя по всему, речь идет о тех самых репрессивных законах о введении уголовной ответственности для журналистов, о которых представители власти не так давно говорили на слушаниях по свободе слова в Раде .

Главный редактор портала "Українські новини" Денис Иванеско эти идеи наступлением на свободу слова, а сам приказ Зеленского назвал "Указом о начале диктатуры".

"Зеленский хочет определять стандарты новостей. И усилить ответственность за несоблюдение.

Пусть сначала стандарты шуток 95 квартала утвердит. И ответственность за тупые. Как быстро власть внесет в стандарты новостей необходимость аплодировать президенту? Это начало конца свободы слова... Ни в одной стране мира власть не определяет стандарты новостей и тем более не наказывает за них. Это и есть свобода слова и выражения взглядов, закрепленная в ст 10 Европейской конвенции по правам человека", - написал журналист.

Скриншот: Facebook/Denys Ivanesko

Кроме Иванеско приказ президента в части законов по медиа раскритиковал и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Власти планируют немедленно изменить медиарегулирование и усилить ответственность за нарушение информационного законодательства. При этом Кабмину поручено инициировать внесение в законы "положения относительно требований и стандартов новостей". Но эти запугивания криминалом или налоговыми проверками - это не то, чего ждут от власти журналисты и медиа", - считает Томиленко.

Он напомнил, что во время парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов, очертания таких изменений определили министр культуры Владимир Бородянский и председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Господин Бородянский предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков и введение общества в заблуждение. Также в редакционных ньюзрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей. На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа - накладывать санкции. Александр Ткаченко хочет применять санкции к убыточным СМИ. Отсутствие в течение трех лет прибыли должно давать старт процедуре блокировки медиадеятельности", - рассказал глава НСЖУ. "Изменения к информационному законодательства должны проходить через широкие публичные дискуссии. И находить поддержку и понимание как у журналистов и медиадиячив, так и в международных институтов. Драконовские поправки в том виде, как они озвучиваются отдельными представителями власти, это точно не о "реформах" и не об "укреплении государства", как говорится в названии Указа. По крайней мере, пока законы у нас не регулируют "требования к стандартам новостей", мы имеем право на такие оценки", - написал Томиленко.

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