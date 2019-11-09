Боевики "ДНР" заявили, что закончили разведение сил в Петровском - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Боевики "ДНР" заявили, что закончили разведение сил в Петровском
09.11.2019 17:38
По сообщению боевиков "ДНР" в Петровском закончилось разведение сил
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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