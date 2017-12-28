В посольстве США в Украине выразили надежду на выполнение Минских соглашений в следующем году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 27 декабря состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами Фото: ЕРА "Приветствуем дома освобожденных 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения других заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м", – говорится в сообщении. Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання Мінських угод у 2018-ому. #МирДонбасу — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 грудня 2017 р. 27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Переговорщик от Украины Виктор Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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