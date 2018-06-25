Президент Российской Федерации Владимир Путин может помиловать украинского режиссера Олега Сенцова только в том случае, если его об этом попросит президент Турции Реджеп Эрдоган. Такое мнение выразил адвокат политзаключенного украинца Дмитрий Динзе в комментарии Крым.Реалии .

По мнению правозащитника, если бы Эрдоган попросил главу российского государства отпустить незаконно осудженного режиссера, тот бы сделал это.

"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", - заявил Динзе.

Как сообщал svodka.net ранее, Министерство иностранных дел Украины вновь обратилось к России с просьбой предоставить доступ уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным , которые содержатся в России и оккупированном Крыму.

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