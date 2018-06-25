|Адвокат Сенцова рассказал, кто может заставить Путина освободить режиссера
|25.06.2018 17:46
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Президент Российской Федерации Владимир Путин может помиловать украинского режиссера Олега Сенцова только в том случае, если его об этом попросит президент Турции Реджеп Эрдоган. Такое мнение выразил адвокат политзаключенного украинца Дмитрий Динзе в комментарии Крым.Реалии.
По мнению правозащитника, если бы Эрдоган попросил главу российского государства отпустить незаконно осудженного режиссера, тот бы сделал это.
"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", - заявил Динзе.
Как сообщал svodka.net ранее, Министерство иностранных дел Украины вновь обратилось к России с просьбой предоставить доступ уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным, которые содержатся в России и оккупированном Крыму.
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