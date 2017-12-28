В среду вечером, 27 декабря, два человека получили ранения в результате стрельбы во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По полученным данным, случай произошел около 22:00 на улице Открытой.

"Около 22:00 в отделение полиции поступило сообщение о том, что близко гаражей на улице Открытой неизвестный открыл огонь из предмета, похожего на пистолет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пострадавшими оказались два львовянина в возрасте 48 и 39 лет. Мужчин с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Предварительно установлено, что выстрелы производили из травматического пистолета. В настоящее время правоохранители устанавливают лицо, причастное к стрельбе, а также все обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду вечером, 27 декабря, в Киеве произошло жестокое набег на продавщицу в продуктовом магазине в Оболонском районе.

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