Украина согласовала с Саудовской Аравией сертификат на поставки переработанных пищевых продуктов Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) согласовала с Саудовской Аравией использование формы сертификата здоровья на экспорт из Украины переработанных пищевых продуктов. Согласно сообщению на сайте ведомства, указанная форма позволит экспортировать около 80 видов переработанных пищевых продуктов в соответствии с классификацией Регламента Совета стран Персидского залива Guide for control on imported foods. В Госпродпотребслужбе указали, что для определенных видов пищевых продуктов действуют дополнительные условия, требующих наличие требований по стандарту "Халяль". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика продуктов пищевых переработанных видов аравией Теги: экономика