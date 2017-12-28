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Украина согласовала с Саудовской Аравией сертификат на поставки переработанных пищевых продуктов
28.12.2017 15:25

Украина согласовала с Саудовской Аравией сертификат на поставки переработанных пищевых продуктов

Украина согласовала с Саудовской Аравией сертификат на поставки переработанных пищевых продуктов

 Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) согласовала с Саудовской Аравией использование формы сертификата здоровья на экспорт из Украины переработанных пищевых продуктов.

Согласно сообщению на сайте ведомства, указанная форма позволит экспортировать около 80 видов переработанных пищевых продуктов в соответствии с классификацией Регламента Совета стран Персидского залива Guide for control on imported foods.

В Госпродпотребслужбе указали, что для определенных видов пищевых продуктов действуют дополнительные условия, требующих наличие требований по стандарту "Халяль".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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