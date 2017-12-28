Чиновник требовал у бизнесмена "откат" в размере 6,5 тыс. Гривен

"Установлено, что коммунальное предприятие заключило договор с частной структурой, которая должна была провести ремонтные работы на одном из объектов. При выполнении заказа коммерсанты должны были получить 32 тыс. Гривен. При этом за подписание необходимых документов и перечисления средств директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена "откат" в размере 6,5 тыс. гривен " , - сообщается на сайте СБУ .

Чиновника задержали в собственном автомобиле во время получения всей суммы взятки.

Правоохранители проверяют на коррупционную составляющую другие договоры, заключенные коммунальным предприятием.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.