|Депутат горсовета на Черниговщине поймали на взятке
|28.12.2017 15:26
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Чиновник требовал у бизнесмена "откат" в размере 6,5 тыс. ГривенСотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве директора коммунального предприятия Черниговского областного совета - депутата городского совета одного из райцентров области.
Фото: ssu.gov.ua
"Установлено, что коммунальное предприятие заключило договор с частной структурой, которая должна была провести ремонтные работы на одном из объектов. При выполнении заказа коммерсанты должны были получить 32 тыс. Гривен. При этом за подписание необходимых документов и перечисления средств директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена "откат" в размере 6,5 тыс. гривен ", - сообщается на сайте СБУ .
Чиновника задержали в собственном автомобиле во время получения всей суммы взятки.
Правоохранители проверяют на коррупционную составляющую другие договоры, заключенные коммунальным предприятием.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.
Напомним, что Генеральная прокуратура подозревает начальника департамента взрывотехнической службы Национальной полиции в систематическом взяточничестве и хищении государственных средств.