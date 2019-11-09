|Олег Сенцов - россиянам: Несите покрышки
|09.11.2019 18:25
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Известный украинский режиссер, который недавно вернулся из российского плена, Олег Сенцов в Литве встретился с представителями российской оппозиции. Свои впечатления об участии в этом форуме Сенцов написал на своей странице в Facebook.
Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина - врагом всех свободных людей.
Встретил людей с нашими флагами, - написал Сенцов. Украинец выступал на тему: “Что делать в России”.
Сенцов также навел фрагмент диалога с аудиторией.
- Несите покрышки.
- А потом?
- А потом поджигайте!
- написал Сенцов.
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