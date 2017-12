Как читать новости, чтобы не дать себя обдурить: мини-руководство Сейчас все чаще звучит словосочетание «фальшивые новости» (фейковые новости, fake news). Даже один из крупнейших британских издателей словарей Collins Dictionary в середине декабря назвал «fake news» словосочетанием 2017 года. Возможно, ими с вами делились ваши друзья, знакомые или родственники. Это мини-руководство поможет им – и вам – лучше разобраться в океане фактов, полуправды а иногда и откровенной лжи, информирует еizvestia.com. Правило 1: проверяйте все, в чем хотя немного сомневаетесь

Относитесь скептически ко всему, что пишут и говорят журналисты, блогеры, ведущие. Если видите подозрительно громкий заголовок, или что-то слишком прекрасное или ужасное для того, чтобы быть правдой – скорее только, так оно и есть. Проверяйте математические выкладки, биографию экспертов (иногда это могут быть случайные люди), точность цитат – со всем этим бывают проблемы. Самый простой способ – перейти по ссылке на первоисточник и все там внимательно изучить. Если не знаете языка, пользуйтесь Google Translate, Яндекс.Переводчиком или другими подобными сервисами. Читайте: Жить стало лучше, жить стало веселее: Кремль предписал присылать позитивные новости Факты проверяйте поиском по новостям в разных, не связанных друг с другом источниках. Правило 2: всегда ищите первоисточник, если он не указан – это повод насторожиться

Если ссылки на первоисточник нет («…об этом сообщает агентство Reuters»), а издание – не крупное СМИ мирового или странового уровня, то это повод насторожиться. Случается, что небольшие медиа и частные лица делают правдивые расследования, но их следует испытывать ещё тщательнее. Если в заметке делается отсылка на чей-то блог, фейсбук, твиттер, официальный сайт – не поленитесь и перейдите по ссылке. Читайте: А как у наших союзников? Самые рейтинговые и крупные телеканалы в Германии – общественные Когда нет фото и видео с места происшествия, а сама новость произошла раньше, чем за последний час-полтора, это ещё один нехороший знак. К отдельным новостям по понятным причинам фото и видео может не быть, но если речь идет о «массовых протестах средь бела дня», то документальные свидетельства должны сохраниться. В идеальном случае, о событии должны сообщать два и более независимых друг от друга источника, с фотографиями и видео (помните, что фотографии и видео могут быть поддельными – не поленитесь проверить их, хотя это и непростая задача). О некоторых важных событиях издания сообщают со ссылкой на собственные анонимные источники и закрытые документы. Их со стороны читателя проверить практически невозможно, следовательно здесь необходимо учитывать вес и авторитет издания. Часто медиа стараются проверить самые громкие эксклюзивные материалы коллег-конкурентов – подождите несколько часов, вероятно, они появятся. Правило 3: читайте материалы с обеих (или всех) сторон конфликта

Разным сторонам конфликта (не важно, судебное это разбирательство, публичный спор или война) хочется показать только себя в хорошем свете. Многие медиа так или иначе симпатизируют одной из сторон, неосознанно или в соответствии с редакционной политикой. Лишь ознакомившись с материалами с каждой из сторон – даже если они вам глубоко несимпатичны – можно делать выводы о произошедшем. Правило 4: насторожитесь, если заголовок слишком громкий

Если заголовок звучит сенсационно, да ещё и частично написан заглавными буквами («ЭКСКЛЮЗИВ. ВИДЕО: президент шокировал всех в ООН») – это серьезный повод отнестись к нему с подозрением. Крупные медиа так поступают редко, но сайты, которые перепродают «трафик» (т.е. доверчивых или любопытных пользователей, щелкающих по таким ссылкам), зарабатывают на кликах. Чем больше людей перейдут по ссылке, тем больше прибыли получит издание. У авторов заголовков на подобных сайтах громадный опыт и много разных приемов, которые иногда могут ввести в заблуждение даже профессионалов. Правило 5: тщательно проверяйте цитаты

Цитаты чиновников и других публичных лиц часто передают в редакции «на лету» журналисты агентств с места событий, в процессе они их часто сокращают, перефразируют или даже перевирают. Будьте аккуратны с цитатами, особенно с слишком сенсационными или странными заявлениями, без видео или заслуживающей доверия аудиозаписи. Цитаты непременно заслуживают доверия, если они опубликованы в официальном источнике – скажем, на сайте президента, правительства, ведомства или компании. ​ Правило 6: разбирайтесь в источниках новостей

У каждого издания есть редакционная политика, свои правила, подходы и интересы, часто зависящие от интересов владельцев. Все эти факторы будут отражаться на их материалах и новостях: то, как они будут преподноситься, какие акценты будут расставляться, какие события в принципе будут освещаться и так далее. В интернете – бесчисленное множество источников новостей. Вы можете выработать свою собственную шкалу доверия к ним в зависимости от предпочтений и опыта. Если вы видите новость из источника, о котором никогда не слышали – постарайтесь разобраться, что это за издание и чьи интересы может представлять. Изучите сайт, постарайтесь также найти основных конкурентов издания и посмотреть, что пишут они на ту же тему. Если указан автор – просмотрите его предыдущие статьи. Помните, что названия изданий могут быть обманчиво похожи: например, The Washington Post и The Washington Times – это два разных по масштабу и редполитике издания. Некоторые ресурсы с фальшивыми новостями умышленно используют громкие названия, созвучные с брендами крупных медиа. Как правило, высоких журналистских стандартов стараются придерживаться крупные международные новостные агентства: Reuters, AP, Bloomberg. Следом идут большие региональные и/или специализированные медиа, освещающие, в том числе, мировые новости (французское AFP, британская BBC, китайское Xinhua, немецкое DPA). В то же время, надо учитывать, что контролирующиеся властями медиа (например, китайское Xinhua, российские ТАСС, РИА «Новости», ЦТАК Северной Кореи) могут быть заинтересованы в продвижении определенной точки зрения на происходящее в их странах. Примерно на одной ступени с предыдущей группой – авторитетные международные издания и проекты. Это The New York Times, The Wall Street Journal, Der Spiegel, The Guardian и т.д. Вслед за ними – государственные и частные медиа всех форматов и размеров. Особняком стоят специализированные издания: финансовые, экономические, отраслевые. Там стоит испытывать цифры, факты и цитаты по теме. Впрочем, все эти разграничения – условные и очень сильно зависят от того, в каком городе и стране вы живете. Безоговорочно верить ни одному из источников не следует, однако при прочих равных крупным международным СМИ сами журналисты обычно доверяют немного больше. Правило 7: знайте о важных отличиях

Нужно понимать несколько важных различий в форматах новостных материалов. В интернете оригинального контента всегда гораздо меньше, чем его производных. Поэтому, если вы читаете пересказ пересказа новостной заметки, скажем, агентства Bloomberg, да ещё и в переводе – наверняка часть смысла теряется. Всегда старайтесь прочесть или хотя бы просмотреть оригинал. Отличайте «колонки» от репортажей, основанных на фактах. Поделиться мнением может любой человек, к мнениям обычно куда менее строги требования по части правдивости всех фактов. В крупных изданиях «новостная редакция» и «редакция мнений», никак не связаны и не влияют на работу друг друга. Иногда в русскоязычных медиа проскакивают громкие заголовки, вроде такого: «New York Times: США придётся взять Россию в союзники — вместе с Крымом». Однако даже при беглом рассмотрении оригинала становится понятно: это не позиция издания целиком, а лишь мнение, присланное в редакцию профессором катарского университета. В США популярны сатирические сайты, например, The Onion или The Borowitz Report. Но некоторые ресурсы из других стран иногда подают их материалы как настоящие новости.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика или если это медиа новости Теги: политические новости