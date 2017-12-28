В 2017 году самой кассовой киностудией в очередной раз стала компания Disney. Об этом сообщает Variety .

Отмечается, что суммарные сборы Disney составили 2,27 миллиарда долларов. Наибольший успех компании принесли такие фильмы, как "Звездные войны: последние джедаи" и "Красавица и чудовище".

Вторую позицию заняла киностудия Warner Bros, ее суммарные кассовые сборы составили 2,02 миллиарда долларов. На третье место попала компания Universal, суммарные кассовые сборы которой достигли 1,49 миллиардов долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, американский журнал Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года . Возглавил рейтинг американский актер Вин Дизель, который принес в общей суме 1,6 млрд долларов прибыли киностудиям. В этом году актер сыграл в фильмах Форсаж 8 и Три икса: Мировое господство.

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