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Зеленский требует от правительства создать закон про регулирование деятельности СМИ
09.11.2019 19:12
Зеленский требуте от правительства создать закон про регулированию СМИ, в том числе ввести запрет на владение РФ украинскими медия
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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