На территории по запросу Российской Федерации был задержан сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также заместитель председателя УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она сообщила, что Мазура задержали на границе с Польшей в пункте пропуска “Дорогуск”. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию, - сообщила Денисова. Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе УНА-УНСО со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицю. Задержание произошло в ответ на требование Следственного комитета РФ в Интерпол о международном розыске Игоря, лидеров УНА-УНСО и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.

Игорь ехал в Польшу по приглашению вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек. В дальнейшем польские правоохранители должны подать требование в РФ для получения документов дела и польский суд должен принять решение об экстрадиции или отказать России, - сообщили в УНА-УНСО.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира