Состояние всех 24 военнослужащих, которые после освобождения поступили в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве, оценивается как удовлетворительное, заявил ведущий терапевт госпиталя Сергей Прокопчук. Психологическое состояние всех поступивших стабильное Фото: president.gov.ua "24 военнослужащих изъявили желание пройти обследование и лечение в нашем военно-медицинском учреждении. Из 24 пациентов 18 госпитализированы в терапевтический стационар и шестеро – в хирургический стационар. К нашему счастью, общее состояние пациентов, которые прибыли на обследование и госпитализацию в военно-медицинский центр, удовлетворительное. Сейчас проводится плановое полноценное обследование", – отметил Прокопчук.По его словам, в рамках обследования у военнослужащих возьмут все необходимые анализы, проведут ультразвуковое обследование и магнито-резонансную томографию.Прокопчук добавил, что врачи госпиталя будут стараться обследовать бывших заложников в течение одного-двух дней.Ведущий хирург госпиталя Ростислав Гибала отметил, никто из поступивших не нуждается в операционном вмешательстве. Однако у двух человек в тканях есть застарелые осколки и пули, которые на данный момент не требуют срочного вмешательства.Начальник управления психилогического обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Грилюк рассказал, что перед освобождением психологи работали с близкими военнослужащих. Он отметил, что психологическое состояние всех поступивших стабильное "для того, что они перенесли".27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Переговорщик от Украины Виктор Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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