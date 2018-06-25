Российского оппозиционного политика Алексея Навального обязали
отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний каждый рабочий
понедельник месяца. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Навальному продлили испытательный срок в связи с его арестами
на несогласованных митингах Фото: ЕРА Политика также обязали каждый
рабочий понедельник месяца отмечаться в Федеральной службе
исполнения наказаний (ФСИН).Отмечается, что информация об
удовлетворении ходатайства ФСИН появилась на электронном табло у
зала суда и карточке дела на сайте еще до того, как судья начала
оглашать свое решение.Ходатайство о продлении испытательного срока
Навальному во ФСИН обосновали тремя административными делами об
арестах Навального во время несанкционированных митингов. Также в
ведомстве отмечали, что оппозиционер в апреле 2018 года летал на
отдых в Египет и пришел отмечаться в инспекцию на неделю позже
необходимого. Представитель ведомства попросила обязать Навального
отмечаться четыре раза в месяц.8 февраля 2017 года при повторном
рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании
"Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал
Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения
свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс.
руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.Из-за уголовного преследования политик не смог
выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ.
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