Российского оппозиционного политика Алексея Навального обязали отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний каждый рабочий понедельник месяца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Навальному продлили испытательный срок в связи с его арестами на несогласованных митингах Фото: ЕРА Политика также обязали каждый рабочий понедельник месяца отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).Отмечается, что информация об удовлетворении ходатайства ФСИН появилась на электронном табло у зала суда и карточке дела на сайте еще до того, как судья начала оглашать свое решение.Ходатайство о продлении испытательного срока Навальному во ФСИН обосновали тремя административными делами об арестах Навального во время несанкционированных митингов. Также в ведомстве отмечали, что оппозиционер в апреле 2018 года летал на отдых в Египет и пришел отмечаться в инспекцию на неделю позже необходимого. Представитель ведомства попросила обязать Навального отмечаться четыре раза в месяц.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.Из-за уголовного преследования политик не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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