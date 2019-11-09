

Израильский политолог Соломон Манн после успешного развода войск в Петровском заметил, что как только мира в Донбассе начинает хотеть Украина - мир приходит

"В очередной раз становится очевидным: как только мира на Донбассе начинает хотеть Украина — мир приходит. Успешно разведены войска на первом участке линии огня, оговоренном Минскими соглашениями. ОБСЕ подтвердило отступление сепаратистов, также подтверждено и отступление ВСУ.

По всей видимости именно этого и боялся все эти годы Порошенко, не позволяя выполнять минские соглашения. Ведь как только мир пришел бы в Украину, пришлось бы решать мирные дела без вечных ссылок на «мы не можим — потомуша война жи».

Так все годы порошенковского режима продолжали по прежнему красть, расхищать и разрушать страну, устанавливать правовой беспредел, саботировать подписанные соглашения о Евроинтеграции, о правовой гармонизации, по Римскому статуту — дескать война мешет.

Сегодня всем бесспорно в мире, даже тем, кто раньше сомневался и стоял на позициях «если проявить слабость — Москва пойдет в наступление» — даже им стало ясно: препятствием для мира была именно позиция Киева и ничто больше.