А мир — вот он: всего лишь в желании Киева. Соломон Манн
09.11.2019 19:23
Израильский политолог Соломон Манн после успешного развода войск в Петровском заметил, что как только мира в Донбассе начинает хотеть Украина - мир приходит
"В очередной раз становится очевидным: как только мира на Донбассе начинает хотеть Украина — мир приходит. Успешно разведены войска на первом участке линии огня, оговоренном Минскими соглашениями. ОБСЕ подтвердило отступление сепаратистов, также подтверждено и отступление ВСУ.
По всей видимости именно этого и боялся все эти годы Порошенко, не позволяя выполнять минские соглашения. Ведь как только мир пришел бы в Украину, пришлось бы решать мирные дела без вечных ссылок на «мы не можим — потомуша война жи».
Так все годы порошенковского режима продолжали по прежнему красть, расхищать и разрушать страну, устанавливать правовой беспредел, саботировать подписанные соглашения о Евроинтеграции, о правовой гармонизации, по Римскому статуту — дескать война мешет.
Сегодня всем бесспорно в мире, даже тем, кто раньше сомневался и стоял на позициях «если проявить слабость — Москва пойдет в наступление» — даже им стало ясно: препятствием для мира была именно позиция Киева и ничто больше.
А мир — вот он, как я и писал еще с 2015 года: только лишь в желании Киева. И в очередной раз — мои слова доказаны реальностью." - Заявил Соломон Манн.