Скандальный крымский арбитр Анатолий Жабченко, которого в сентябре выгнала из украинского футбола, считает, что с ним поступили несправедливо, лишив возможности работать на материке, пишет со ссылкой на .

"Первые несколько дней было больно и неприятно. Мы с Жабченко не сделали ничего такого, чтобы нас считать врагами. Я никогда не говорил чего-то оскорбительного в адрес Украины. Я всю жизнь был украинцем, на Евро-2012 ездил на матчи сборной Украины, болел и пел Гимн Украины. Мое мнение – с нами поступили несправедливо. Я бы хотел продолжать судить в чемпионате УПЛ", - заявил Жабченко в интервью FootballHub.















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