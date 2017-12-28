Также в суд направлено ходатайство об отстранении Пустоварова от занимаемой должности

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд Харькова с требованием выбрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба", - отмечается в сообщении.

Также в суд направлено ходатайство об отстранении Пустоварова от занимаемой должности.

Напомним, в четверг, 21 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины начали сотню обысков у запорожских чиновников.

Вследствие обысков задержаны были заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брата Марка, а также директора мелитопольского коммунального предприятия Олега Обризанова. Пустоварова правоохранители поймать не смогли. Некоторые СМИ сообщили, что он бежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР". 23 декабря Пустоваров нашелся в Харькове. 27 декабря его адвокат сообщил, что заместителя мэра госпитализировали, но он не намерен скрываться и будет сотрудничать со следствием.