|Заместителю мэра Запорожья объявили подозрение по делу о фиктивных тендеры
|28.12.2017 15:33
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Также в суд направлено ходатайство об отстранении Пустоварова от занимаемой должностиПрокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в отдельно крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) четвертом фигуранту дела о запорожских фиктивные тендеры - 30-летнему заместителю мэра Запорожья Анатолий Пустоваров.
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Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
"Прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд Харькова с требованием выбрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба", - отмечается в сообщении.
Также в суд направлено ходатайство об отстранении Пустоварова от занимаемой должности.
Напомним, в четверг, 21 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины начали сотню обысков у запорожских чиновников.
Вследствие обысков задержаны были заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брата Марка, а также директора мелитопольского коммунального предприятия Олега Обризанова. Пустоварова правоохранители поймать не смогли. Некоторые СМИ сообщили, что он бежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР". 23 декабря Пустоваров нашелся в Харькове. 27 декабря его адвокат сообщил, что заместителя мэра госпитализировали, но он не намерен скрываться и будет сотрудничать со следствием.
Пустоварова вместе с рядом областных чиновников, между которых руководитель местной организации "Самопомощь", подозревают в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, чиновники организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем на общую сумму около 90 млн гривен.