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Мы не будем больше терпеть это наркоправительство: в Боливии происходит госпереворот
09.11.2019 19:48
Президент Боливии заявил о госперевороте: народ обвиняет его в наркодилерстве
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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Новости
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