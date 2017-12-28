Марчук присоединился к стратегической группе советников Центра "Новая Европа"

В стратегическую группу советников Центра "Новая Европа" вошел прежний премьер-министр, экс-министр обороны и секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а ныне представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"Для нас является большой честью присоединение в Группу советников Евгения Кирилловича, который сегодня защищает интересы Украины в подгруппе по вопросам безопасности на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. В течение многих лет Евгений Кириллович остается последовательным сторонником интеграции Украины в евроатлантическое общество, что является частью миссии Центра "Новая Европа", - говорится в пресс-релизе Центра, обнародованном в четверг.

Согласно информации на сайте "Новой Европы", его задача состоит в разработке аналитических исследований и осуществлении проектной деятельности для продвижения европейских стандартов и практик в Украине, а также для сохранения поддержки лидерами общественного мнения, официальными лицами ЕС и НАТО европейской и евроатлантической перспективы Украины.

В стратегическую группу советников "Новой Европы" входят прежний премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, британский знаток Джеймс Шерр, украинский дипломат Роман Шпек, основатель Европейской инициативы стабильности Геральд Кнаус и американский знаток Адриан Каратницкий.