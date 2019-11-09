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Драконовские поправки: в НСЖУ прокомментировал требование Зеленского к СМИ
09.11.2019 20:06
Председатель НСЖУ назвал драконовскими требования к уголовной ответсвенности СМИ от Зеленского
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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