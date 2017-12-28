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На сессии горсовета Ирпеня Киевской области прозвучал гимн России
28.12.2017 15:39
Флешку с гимном Украины, который должен звучать на открытии сессии, подменили неизвестные, сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мэр Ирпеня обратится в СБУ после скандала на сессии Фото: "Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете... Депутатское большинство после этого спело гимн Украины без музыкального сопровождения, чем подтвердило свой патриотизм. Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист", – заявил Карплюк.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=897018927143502&id=417717371740329
Карплюк является фигурантом расследования дела о нарушении правил безопасности при строительстве, которое привело к гибели человека, и создании преступной организации.Он продолжает исполнять обязанности мэра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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