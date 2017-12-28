Флешку с гимном Украины, который должен звучать на открытии сессии,
подменили неизвестные, сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Мэр Ирпеня обратится
в СБУ после скандала на сессии Фото: "Оппоненты городской власти
подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в
горсовете... Депутатское большинство после этого спело гимн Украины
без музыкального сопровождения, чем подтвердило свой патриотизм. Мы
уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины,
ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые
прикрываются громким словом "активист", – заявил Карплюк.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=897018927143502&id=417717371740329
Карплюк является фигурантом расследования дела о нарушении
правил безопасности при строительстве, которое привело к гибели
человека, и создании преступной организации.Он продолжает
исполнять обязанности мэра.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира