Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Зато мало кто видит в разжигании войны роль России. На Кремль возлагают ответственность только 28,4% жителей оккупированных территорий Донбасса. В то же время местных активистов Антимайдана обвиняют 45,6%, а власть ДНР/ЛНР — только 29,2%.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

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