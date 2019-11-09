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ГБР обыскивает ГФС Днепропетровской области из-за "незаметной" неуплаты 1,6 млн грн
09.11.2019 20:24
Следователи Госбюро обыскивают ГФС Днепропетровской области из-за 1,6 млн грн "незаметной" неуплаты Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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