ГБР обыскивает ГФС Днепропетровской области из-за "незаметной" неуплаты 1,6 млн грн - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГБР обыскивает ГФС Днепропетровской области из-за "незаметной" неуплаты 1,6 млн грн
09.11.2019 20:24
Следователи Госбюро обыскивают ГФС Днепропетровской области из-за 1,6 млн грн "незаметной" неуплаты
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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