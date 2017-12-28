Во всех петербургских магазинах торговой сети «Перекресток» демонтировали камеры хранения. Такое решение руководство компании приняло после теракта 27 декабря, когда в одной из камер хранения сработала самодельная бомба.

— Ночью демонтировали все камеры хранения во всех «Перекрестках». Это распоряжение нашей компании, — объяснил правитель.

Кроме того, в Новгороде в гипермаркетах «Лента» камеры хранения заклеили скотчем. Администрация магазина предупреждает покупателей, что камеры временно не работают по техническим причинам.

Что случилось

Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря в 18.30 по московскому времени (17.30 по Киеву) в торгово-развлекательном центре возле камер хранения супермаркета «Перекресток». Погибших нет. Травмы получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии — у него открытая рана живота. На следующий день после взрыва президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Петербургское издание «Фонтанка» выяснило, что за полчаса до взрыва на площади Калинина остановилась маршрутка, из которой вышел крепко сложенный «брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном» и рюкзаком бежевогой цвета.

Войдя в супермаркет, мужчина оставил рюкзак в камере хранения, вошел в торговый зал, но очень быстро вышел, не забрав свою ношу, пересек площадь и смешался с толпой.

Видео, на котором мужчина заходит в супермаркет и кладет сумку в камеру хранения

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира