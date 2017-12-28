Социальному блоку правительства Петербурга поручили подготовить распоряжение о материальной помощи пострадавшим, сообщает в Twitter пресс-секретарь главы региона Андрей Кибитов.

Напомним, что вечером 27 декабря в супермаркете Перекресток в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство . Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет РФ начал расследование по статье покушение на убийство двух и более лиц.

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения военных, участвовавших в спецоперации в Сирии заявил, что взрыв, который произошел в супермаркете, был терактом.