|Пострадавшим в результате теракта в Санкт-Петербурге выплатят по $ 5,2 тыс
|28.12.2017 15:41
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Число пострадавших при взрыве возросло до 13 человекПострадавшие в результате теракта в Санкт-Петербурге получат по 300 тыс. Рублей ($ 5,2 тыс.) Из резервного фонда губернатора города Георгия Полтавченко.
Фото: Лентач
Социальному блоку правительства Петербурга поручили подготовить распоряжение о материальной помощи пострадавшим, сообщает в Twitterпресс-секретарь главы региона Андрей Кибитов.
Напомним, что вечером 27 декабря в супермаркете Перекресток в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство . Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет РФ начал расследование по статье покушение на убийство двух и более лиц.
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения военных, участвовавших в спецоперации в Сирии заявил, что взрыв, который произошел в супермаркете, был терактом.
Добавим, что количество пострадавших в результате взрыва в супермаркете Перекресток в Санкт-Петербурге возросло до 13 человек .
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