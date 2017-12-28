Фото верховного главнокомандующего и министра обороны в плотно обтягивающих мозг беретах оставили смутное ощущение в подсознании. Что-то не так. Упитанный (это очень вежливое определение) Порошенко в камуфляже напоминает некое животное.

Полторак по габаритам практически ничем не отличается. Два упитанных военных стратега напряженно ожидают результатов обмена пленными. Лидеры нации. Герои-защитники. Еще и карту изучали. Вот она, лежит на столе, раскрашенная стрелками будущих стратегических ударов. Маскирует бутылки под столом.

В вопросах пиара Петр Алексеевич смело пробил очередное дно. Каждые несколько месяцев на нем новый камуфлированный «шедевр» от сумеречных украинских дизайнеров. В Мариуполе Порошенко как-то выступал в очень сексуальной безрукавке, демонстрируя собравшимся складочки на пухлых руках. А помните «празднование дня морской пехоты Украины»? Когда главком пообещал «морпехам» танки вместо кораблей. Ну, а чего вы хотели? Флота нет, так хотя морская пехота осталась. Еще две собаки выбежали на плац послушать исключительно патриотичную речь гаранта целостности. В тот день на Порошенко была надета какая-то камуфлированная парка, очень выгодно подчеркивающая размеры его брюшка. Но мне больше только понравился наряд, в котором великий военачальник выехал встречать американские «Хаммеры», прибывшие в аэропорт «Борисполь». Давно это было… Амеры тогда подогнали Киеву партию бэушных вездеходов, и вся патриотическая бот-тусовка верещала о начале новой эры в войне с Россией. Еще гораздо пронзительнее, чем сегодня, после новости о возможных поставках 35 установок «Джавелин» и 215 ракет. Слегка подувяли, поскольку кто-то выложил на один из пабликов инфу о количестве российских танков – почти 19 тысяч – и задал пошлый вопрос: сколько надо «Джавелинов» для уничтожения этой бронированной армады? Волонтеры, активисты и просто сетевые ипланы немного приуныли, но по-прежнему демонстрировали оптимизм.

Так вот, встреча списанных «Хаммеров» обставлялась как национальный праздник мегамасштаба. Гарант по такому случаю принарядился в пустынный камуфляж. На голове у него, по-моему, тогда еще ничего не было. В смысле берета цвета спелого, насыщенного говна, как во время нынешнего визита «в зону АТО». Наверное, дизайнеры тогда работали над рюкзаками для Национальной гвардии под чутким руководством Саши Авакова – игромана, наркомана и сына министра внутренних дел Арсена Авакова. С него уже сняли гламурный электронный браслет по решению чуткого суда, разрешили свободно перемещаться по странам ЕС и, уверен, скоро отзовут все обвинения в присвоении государственных средств по так называемому «делу рюкзаков». Патриот же, папа однажды привозил на экскурсию в Мариуполь. Практически «киборг».

Опять отвлекся. Не пустынный камуфляж запомнился. И не удивление амеров, не ожидавших такой пышной встречи их барахла. На бедре у верховного главнокомандующего красовалась кобура поистине гигантских размеров. Два черных ремешка плотно стягивали немалую, как вы понимаете, бедренную артерию Петра Алексеевича. В целом получившаяся картина напоминала выступление поправившейся стриптизерши с одной подвязкой. Даже трудно себе представить, какую «пушку» надо было запихнуть в такую кобуру. Минимум «Пустынного Орла». Более чем уверен: Порошенко при выборе личного оружия руководствовался известным фрейдистским методом компенсации длины члена. Я не спрашивал, понятное дело, у Марины. Но поскольку жена главы государства постоянно ищет себе какое-то занятие – то конфискованные на таможне скрипки раздает в филармонии, то аэробику для тех, кому за шестьдесят, ведет на телеканале донецкого олигарха Рината Ахметова, то с даунами кофе пьет, – данное предположение имеет под собой веские основания.

Скорее только, кобура таки натерла выдающемуся стратегу промежность, поскольку больше он ее не носит. Зато, как оказалось, ему подогнали прикольную флисовку под цвет берета. В ней он и засветился во время фотосессии, посвященной «героическому обмену пленными». Вчера вся «порохоботская рать» опять выла про «героев-украинцев, которых удалось отбить у Путина благодаря уникальному полководческому таланту» вот этого скромного боевого президента, натянувшего себе на голову берет. Очень, кстати, плотно сел. Волнуюсь, как бы не пережал какую-нибудь важную артерию в черепе. Такой потери нация, естественно, не перенесет.

Опять, значит, Порошенко пробило на образ «брутального камуфлированного спецназовца-освободителя». Он же актер-лицедей (мягко говоря). Осенью пытался сыграть роль позитивного политического лидера. Кинулся школы открывать, деток тискать, реформами и безвизом бахвалиться. Результат оказался не тот, на который рассчитывал. Когда плохо выбритый дядя в костюме модели «только что из ануса» кидается к мальчикам и девочкам, плотоядно улыбаясь, складываются двоякие впечатления. Затем Петр Алексеевич решил раскрыть публике свой «дар» неформального общения. На книжной ярмарке он минут пятнадцать бредил о какой-то «книге добра», которую министр иностранных дел Климкин постоянно читает, пытаясь постигнуть некий тайный смысл. В расстегнутой рубашке, мятом костюме. Такой весь открытый и готовый к общению. А журналистка телеканала «Ньюсван» вместо того, чтобы восхититься новым образом главкома, удачно обыграла двойной смысл слова «добро». Говорит в прямом эфире: «Вот если бы добро президента вернуть из оффшоров вместо с добром, полученным от липецкой фабрики, то было бы неплохо». Понятное дело, журналистку феноменально быстро уволили. Готов биться об заклад, что лично Петр Алексеевич выразил подобное нестерпимое желание. Он мелочен и мстителен. Сколько историй было о том, как Порошенко руководил своим «пятым кАналом». «Свобода слова» нервно курит в сторонке. Будущий президент докапывался до операторов, показывающих его, такого красивого и мужественного, в невыгодном ракурсе с тройным подбородком. У него еще и золотая фикса тогда была, которая приятно блестела в свете софитов. И вот попробуйте из такого исходного «материала» сделать приличную картинку.

Короче, в камуфляже Порошенко себе явно нравится. Поэтому он и надевает его по любому поводу. То десантником нарядится, то морпехом, то спецназовцем «аэромобильным». Точно как секретарь Совбеза Турчинов, обожающий фоткаться в «зоне АТО» в брутальном черном берете и с автоматом. Этакий «пастор войны». Это все проявление комплексов неполноценности, которыми явно страдает все руководство нации. А что вы от них хотите? «Кондитер» стал «символом нации». Постоянно вспоминаю историю, которую рассказал Дмитрий Табачник. Он как-то стоял в кулуарах Верховной Рады, грустил. Подваливает кудрявый Порошенко и на эмоциях так орет: «Ну что ты такой вялый? Вот мы с тобой молодые, депутаты, столького достигли!». Дмитрий Владимирович задумчиво отвечает: «Это ты, Петя, достиг, а я докатился».

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