Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал о своих ожиданиях по поводу возвращения клуба в ныне оккупированный Донецк. В интервью Зеркало недели хозяин донецкого клуба ответил на вопрос, какого чуда он ждет в 2018 году, сообщает .

«Я жду гимна Лиги чемпионов на Донбасс Арене и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше», — заявил Ахметов.

Президент Шахтера добавил, что это будет означать наступление стабильного и прочного мира в Украине, а также то, что люди больше не будут гибнуть, страдать, и станут «жить, а не выживать».

Недавно донецкий клуб опроверг появившиеся слухи о том, что может переехать в польский Вроцлав для проведения домашних матчей.

В сентябре сообщалось, что Шахтер может столкнуться с необходимостью покинуть Харьков, где сейчас проводит матчи Премьер-лиги, Кубка Украины и еврокубков, если воздушное пространство над городом будет закрыто из-за проекта Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), согласно которому признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района.

Запись впервые появилась .

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