Овечкин, Долина, Ревва, Охлобыстин и Пореченков получили “по шее» Звезды повально начали вправлять малоизвестный шейный позвонок. Что толкает популярных телеведущих, актеров, спортсменов и политиков на такую жестокую процедуру? Среди российских селебрити все больше набирает слава ноу-хау процедура Правка атланта. Фактически звездам сворачивают шеи - ставят на место первый шейный позвонок Атлант. Не обошлось здесь без хруста костей, боли и головокружения. Иван Охлобыстин делает правку в перерывах между съемками, а Александр Овечкин готовится к соревнованиям в кабинете врача. Певец Данко пытается исцелить с помощью правки свою дочь Агату, которой при рождении поставили диагноз ДЦП. Что толкает популярных телеведущих, актеров, спортсменов и политиков на такую жестокую процедуру? *** Правка Атланта предлагает волшебную пилюлю от многих болезней. По версии автора этого метода Ильи Бурлаковского при горизонтальных родах у 99% людей травмируется первый шейный позвонок, что влечет за собой: преждевременное старение организма боли в позвоночнике и суставах бессонницу и мигрень понижение либидо состояние хронической усталости и депрессии заболевания ВСД Ради устранения таких страшных симптомов звезды готовы потерпеть боль и головокружения при правке. Но это только первые эффекты, а более глубокие изменения происходят в организме в течение недели после: запускается самовосстановление организма, проходят головные боли и боли в суставах, появляется новая энергия и снятся яркие сны настоящий «хруст костей» начинается, когда вся опорно-двигательная система начинает вставать на место после правки одного единственного позвонка. Погоня за красотой и успехом Звезды стремятся не только поправить здоровье с помощью этой процедуры, но и вернуть молодость. Минус 5 лет без инъекций и операций только за счет усиления кровотока - разглаживаются морщины и повышается общий тонус кожи. Неудивительно, что к процедуре обращается Лариса Долина, Мария Кожевникова и другие прекрасные представительницы российской эстрады. Можно верить, можно нет, но именно после Правки атланта Александр Овечкин показал самые высокие результаты в сезоне и выиграл кубок Стенли. Влиятельные бизнесмены проходят правку перед важной сделкой, а звезды перед ответственным мероприятием. Процедуру Правки атланта уже прошли Сергей Светлаков, Михаил Пореченков, Александр Ревва, Александр Поветкин, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, и многие другие. **** Время покажет, станет ли правка атланта «народной» процедурой, спасающей от всех болезней, или так и останется секретом здоровья обеспеченных и успешных людей. Пока что Правку атланта прошли около 40 000 человек по России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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