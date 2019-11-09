Інститут костюма музею Метрополітен відзначить своє 150-річчя. На честь такої знаменної події організатори вибрали особливу тему балу, яка дослівно звучить так: «Про час: мода і тривалість».



До уваги гостей буде представлено колекцію з найбільш знакових архівних експонатів за останні 50 років. За словами Ендрю Болтона, головного куратора музею Метрополітен, таким чином нам вдасться краще переосмислити історію моди крізь призму часу, адже мода завжди «фрагментована, переривчаста і різнорідна». У роботі над експозицією Ендрю надихався фільмом «Орландо» 1992 року, знятим за однойменним романом Вірджинії Вулф.



Офіційними партнерами Меt Gala 2020 стане Louis Vuitton в особі Ніколя Жескьєра, креативного директора модного дому. Співголовами заходу виступлять актриси Емма Стоун і Меріл Стріп, композитор Лін-Мануель Міранда і Анна Вінтур. Захід відбудеться 4 травня.





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