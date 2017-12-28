Позиция российского руководства делает дальнейшее наращивание военной поддержки суверенной Украины единственным выходом из тупика, повышая политическую, военную и экономическую стоимость агрессии для Путина и его окружения.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер РФ Михаил Касьянов.

На Донбассе произошел обмен пленными. Обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле „всех на всех“ без каких-либо предварительных условий предусмотрен в Минском протоколе (Минское соглашение) от 5 сентября 2014 года. Это должно было произойти еще три года назад. Но то, что сейчас обмен всё же состоялся — непременно большой позитив. Три сотни мужчин вернутся в свои дома перед праздниками, информирует еizvestia.com.

Но в целом соглашения, подписанные в Минске в 2014-2015 годах, остались лишь на бумаге. Тлеющий конфликт на Донбассе периодически обостряется.

Обвиняя Киев в саботаже мира, Владимир Путин давно отказался от реализации Минских договоренностей. Ключевой четвертый пункт Минского протокола — «Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ» не только не выполнен, но и само его существование тщательно замалчивается российскими властями. Более того, для ликвидации этого пункта Путин предложил принять резолюцию Совбеза ООН, предусматривающую размещение миротворцев ООН не на всей территории Донбасса вдоль государственной границы, а на линии разграничения противоборствующих сторон. Принятие путинской резолюции действительно означало бы перемещение российско-украинской государственной границы на Запад.

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Но реальные попытки возродить Минские соглашения путем введения миротворческих сил ООН на всю территорию Донбасса Путин отверг. Согласно Уставу ООН миротворческие контингенты размещаются в зонах конфликтов в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), когда меры экономического и политического характера оказываются недостаточными. Очевидно, что ситуация на Донбассе — как раз такой случай. Конфликт должен был быть урегулирован политическими средствами на основе Минских соглашений до конца 2015 года. Но этого не произошло.

Российская власть пытается показать невозможность международного урегулирования с помощью ООН, пугая приходом на Донбасс карателей-националистов, «бесчеловечных экстремистов», резней «хуже, чем Сребренице». Этим же Путин аргументирует и наличие «самодостаточных милицейских формирований» на территории Донбасса, которые на деле являются полноценными боевыми соединениями, созданными и управляемыми российскими кураторами. Расформирование незаконных вооруженных формирований и вывод наемников с территории Украины был предписан пунктом 10 Минского протокола. Но ликвидировать армии боевиков и прекращать накачивать их оружием в Кремле не собираются. В эту сторону не было сделано за три года ни единого шага.

Надежды на стремление российского руководства к миру быстро угасают. Пройдет еще месяц-два и Запад оставит все попытки договориться с Путиным по Донбассу. Решение о поставках летального оборонительного оружия Киеву уже принято США и Канадой. Это первые сигналы российскому президенту. Но в Кремле их как будто не поняли: в ответ прозвучали предостережения и даже угрозы эскалации конфликта. В условиях полной недоговороспособности Кремля храбрость оказывать помощь Украине для защиты от Путина будет только увеличиваться. Следующим шагом станут поставки Украине тяжелого оборонительного вооружения. Политические дискуссии на этот счет уже начались.

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Позиция российского руководства делает дальнейшее наращивание военной поддержки суверенной Украины единственным выходом из тупика, повышая политическую, военную и экономическую стоимость агрессии для Путина и его окружения. Активизация боевых действий уже с совсем другим раскладом сил становится неизбежной.

Кремль глубоко заблуждается в своей политической линии и уходит от реального шанса завершить противостояния с Украиной и Западом по Донбассу. Вариант с введением миротворческого контингента ООН с широкими полномочиями на всю территорию Донбасса был бы спасителен для Путина и позволил бы ему выйти из ситуации, сохранив лицо. Если Путин упустит и эту возможность, то российскую власть, и как следствие всех российских граждан, ждут новые проблемы: ужесточение санкций и рост изоляции страны.

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