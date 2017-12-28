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Суд в Украине арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиакорпорации Курченко
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28.12.2017 15:47
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По мнению следователей Генпрокуратуры, активы "Украинского медиа
холдинга", собственником которого является скорый бизнесмен Сергей
Курченко, получены незаконным путем. Сегодня 15.35 | комментариев:
Следователи Генеральной прокуратуры ходатайствовали об аресте,
утверждая, что деньги, на которые приобретены активы компании,
получены незаконным путем.В "Украинский медиа холдинг" входят
десятки изданий, в частности, "Корреспондент", "Комсомольская
правда в Украине", "Футбол", а также интернет-сайты и
телеканалы.Конечным бенефициаром холдинга является бизнесмен Сергей
Курченко, бежавший из Украины после Революции достоинства. Он
проживает в Москве.Во времена президентства Виктора Януковича
Курченко руководил компанией "Восточно-европейская
топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась
торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении его в
Украине расследуется несколько уголовных производств,
он объявлен в международный
розыскПо данным министра внутренних дел Украины Арсена
Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету
26 млрд грн.
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