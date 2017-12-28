По мнению следователей Генпрокуратуры, активы "Украинского медиа холдинга", собственником которого является скорый бизнесмен Сергей Курченко, получены незаконным путем. Сегодня 15.35 | комментариев: Следователи Генеральной прокуратуры ходатайствовали об аресте, утверждая, что деньги, на которые приобретены активы компании, получены незаконным путем.В "Украинский медиа холдинг" входят десятки изданий, в частности, "Корреспондент", "Комсомольская правда в Украине", "Футбол", а также интернет-сайты и телеканалы.Конечным бенефициаром холдинга является бизнесмен Сергей Курченко, бежавший из Украины после Революции достоинства. Он проживает в Москве.Во времена президентства Виктора Януковича Курченко руководил компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении его в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыскПо данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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