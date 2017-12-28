|Загадочная смерть: киевские спасатели достали утопленницу
|28.12.2017 15:48
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Сегодня утром, 27 декабря, в Деснянском районе на озере "Алмазное" обнаружили тело женщины.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Сообщение о том, что на поверхности воды находится тело, поступило в 9:06, передает со ссылкой на .
С помощью надувной лодки спасатели достали труп и передали правоохранительным органам. Сейчас выясняются причины и обстоятельства трагедии.
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