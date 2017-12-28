"Без урегулирования обращения и рынка древесины в Украине мораторий не решает проблем"

"Скажем так, в отношениях с Европейским Союзом у нас существует ряд торговых раздражителей, о которых ЕС заявляет открыто. А еще у нас есть постоянный разговор с ЕС о возможности решения этих вопросов" , - заявила Никольская в интервью "Европейской правде" .

"Некоторые вопросы по нашей повестки дня сняты, а некоторые - например, по металлолома - уже не поднимает Европейский Союз, поскольку у нас действует с ним соглашение о свободной торговле, которой действительно предусмотрен режим беспошлинного экспорта этой продукции на территорию Европейского Союза" , - добавляет торговый представитель Украины.

Читайте также: Виктор Галасюк: Мораторий на экспорт леса - инициатива, с одной стороны защищает украинский экологию, а с другой стороны - украинские рабочие места и промышленность

"Важным раздражителем продолжает оставаться лес-кругляк. При этом все довольно хорошо понимают, что без урегулирования обращения и рынка древесины в Украине мораторий не решает проблем" , - заявила Никольская.