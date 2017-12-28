В израильской столице городе Тель-Авив соорудили самую высокую в мире башню из детского конструктора Lego. Об этом сообщает ТСН .

Конструкцию, высота которой составила 36 метров, построили, использовав 500 тысяч деталей. Такая высота сопоставима с 12-этажным домом. Таким образом, создатели побили предыдущий рекорд в 35,47 метра, который установили в Германии в 2016 году.

Отмечается, что к строительству башни присоединились несколько тысяч местных жителей. Израильтяне решили таким способом почтить память мальчика Омера Саяда в возрасте восьми лет, который увлекался конструктором, однако скончался от рака.

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