|Чому Кортні Кардашьян більше не братиме участі в шоу "Сімейство Кардашьян"
|10.11.2019 00:47
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«У всіх є свої пріоритети. Я хочу згадати про своїх дітей і дивовижних людей, живучи повноцінним життям. Я просто вирішила проводити більше часу в якості мами і вкладати туди більше своєї енергії», - заявила Кортні.
Нагадаємо, Кортні Кардашьян з 2006 року перебувала в цивільному шлюбі зі Скоттом Дісіком, але в липні 2015 пара оголосила про рішення розірвати стосунки. Причиною послужили постійні зради бойфренда. За 9 років у пари народилося троє дітей: дочка Пенелопа і сини: Мейсон і Рейн.
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