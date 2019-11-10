Кортні Кардашьян більше не братиме участі в телевізійному шоу «Сімейство Кардашьян». 40-річна зірка оголосила про своє рішення під час виступу на Entertaiment Tonight, на якому з'явилася в компанії Кім і Хлої. Кортні зізналася, що в майбутньому шанувальники KUWTK бачитимуть її набагато менше.



«У всіх є свої пріоритети. Я хочу згадати про своїх дітей і дивовижних людей, живучи повноцінним життям. Я просто вирішила проводити більше часу в якості мами і вкладати туди більше своєї енергії», - заявила Кортні.



Нагадаємо, Кортні Кардашьян з 2006 року перебувала в цивільному шлюбі зі Скоттом Дісіком, але в липні 2015 пара оголосила про рішення розірвати стосунки. Причиною послужили постійні зради бойфренда. За 9 років у пари народилося троє дітей: дочка Пенелопа і сини: Мейсон і Рейн.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура кортні більше про дітей оголосила Теги: шоу та передачі