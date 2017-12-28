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Во Львове неизвестный подстрелил двух мужчин
28.12.2017 15:52
Во Львове неизвестный подстрелил двух мужчин

В среду, 27 декабря, вечером во Львове мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего двое человек получили огнестрельные ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области, информирует svodka.net.

Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило около 22:00.

Так, правоохранители установили личности потерпевших. Это двое львовян в возрасте 48 и 39 лет. Мужчин с огнестрельными ранениями госпитализировали.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, уже открыто уголовное производство.

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