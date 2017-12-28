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На Мальте в аэропорту припаркованный самолет сдуло ветром
28.12.2017 15:54
По данным СМИ, самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X принадлежит британскому лорду Майклу Эшкрофту. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Самолет врезался в здание Скриншот: Samuel Jackson / YouTube Издание отмечает, что самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X снесло ветром.В здании никого не было, в результате инцидента никто не пострадал.По данным издания, самолет принадлежал британскому политическому деятелю и бизнесмену – лорду Майклу Эшкрофту.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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