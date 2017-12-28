По данным СМИ, самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X принадлежит
британскому лорду Майклу Эшкрофту. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Самолет врезался в здание Скриншот: Samuel
Jackson / YouTube Издание отмечает, что самолет бизнес-класса
Dassault Falcon 7X снесло ветром.В здании никого не было, в
результате инцидента никто не пострадал.По данным издания, самолет
принадлежал британскому политическому деятелю и бизнесмену –
лорду Майклу Эшкрофту.
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