Служба безопасности Украины еще не определилась с датой нового вызова на допрос экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Об этом сообщили в СБУ.

"С датой еще не определились. Идет согласование", - сказали в СБУ.

Как сообщал 26 декабря Саакашвили заявлял, что его вызвали в СБУ одной повесткой для проведения допроса и отобрании образцов голоса. А такие одновременные следственные действия, по его мнению, противоречат нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, он отказался от допроса в СБУ.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти. В ГПУ заявили, что М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

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