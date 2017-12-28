|Порошенко приказал немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников
|28.12.2017 15:57
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Украина не может забыть и предать своих граждан, заявил онПрезидент Петр Порошенко отдал распоряжение возобновить переговоры с Россией о возвращении украинских заложников на оккупированной территории Донбасса и в России.
Фото:112.ua
Украина не может быть или предать своих граждан, находящихся в плену.
"Мы их не можем ни изменить, ни забыть (пленных, - ред.). Именно следовательно я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ по и возвращение тех, кто в России, и возвращение тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории. Готовый сказать, что освобождение наших заложников - это не событие вчерашнего дня и не событие недели, это историческое событие, это второе рождение наших ребят ", - заявил на брифинге во время рабочей поездки в Одесскую область. Трансляцию брифинга вел телеканал "112 Украина".
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека .
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона поздравили обмен заложниками, который состоялся между украинской стороной и боевиками и призвали стороны конфликта помогать обмену заложников, до сих пор остаются в неволе.