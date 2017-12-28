Украина не может забыть и предать своих граждан, заявил он

Украина не может быть или предать своих граждан, находящихся в плену.

"Мы их не можем ни изменить, ни забыть (пленных, - ред.). Именно следовательно я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ по и возвращение тех, кто в России, и возвращение тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории. Готовый сказать, что освобождение наших заложников - это не событие вчерашнего дня и не событие недели, это историческое событие, это второе рождение наших ребят ", - заявил на брифинге во время рабочей поездки в Одесскую область. Трансляцию брифинга вел телеканал "112 Украина".

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека .