Віра Брежнєва стала новим гостем видання Grazia РФ. Журналісти розпитали співачку про те, як вона відноситься до своєї популярності в соцмережах.



"Якщо чесно, нічого надзвичайного я не роблю, сама не розумію, чому так виходить (що я така популярна). Ніяких особливих секретів. Але для мене це показник того, що я цікава широкій аудиторії. Ця тенденція переслідує мене з часів Twitter. Він мені, до речі, спочатку подобався навіть більше Instagram. Пам'ятаю, що на піку його популярності ми з Ванею Ургантом і Мішею Галустяном були лідерами за кількістю фоловерів там. А взагалі, мені здається, я далеко не весь свій потенціал використовую, тому що у мене немає такого завдання. В тому сенсі, що цифри могли б бути, напевно, куди солідніше, якби я розповідала більше про особисте життя. Як сім'я Кардашьян в їх кращі часи" - каже Брежнєва.





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