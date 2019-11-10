|Крістен Белл повертається в серіал "Пліткарка"
|10.11.2019 07:55
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Американська актриса знову виступить в якості оповідача, що вона і робила раніше. Прем'єра нових епізодів відбудеться в липні.
«Крістен Белл завжди була і завжди буде голосом Gossip Girl», - заявили продюсери.
За сюжетом, пройшло 8 років після подій фінальної серії. Глядачі познайомляться з новим поколінням учнів в елітній нью-йоркській школі. Автори хочуть розповісти, наскільки змінилися вплив соцмереж і сам Нью-Йорк.
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