В четверг, 28 декабря, во Львовской области карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом сообщением "Львов-Ходоров". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По полученным данным, случай произошел около 12:30 на железнодорожном переезде в селе Давидов.

В момент аварии в автомобиле находилось четыре человека, трое из них получили травмы - двоих госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, поезд Бердянск - Киев на переезде неподалеку от села Новые Безрадичи Киевской области врезался в автомобиль марки Lexus. В результате происшествия никто не погиб.

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