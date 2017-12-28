Президент Петр Порошенко подписал законы о реформировании системы здравоохранения.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует svodka.net.

«Сегодня я подписываю два крайне важных закона Украины – «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» и «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», – сообщил президент, подписав документы во время выступления в Одесской области.

«Подписанием закона я даю старт реформе. Теперь мяч на поле правительства. И я надеюсь, что 2018 год станет удачным годом для медицинского сообщества. Твердо убежден, что 2018-й станет удачным годом для внедрения медицинской реформы, удачным для каждого врача и пациента», – добавил глава государства.

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