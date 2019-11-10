В Киеве до конца суток 9 ноября, ночью и в первой половине дня 10 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует сайт КГГА. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: - снизить скорость движения; - при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; - держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями; - при остановке включить аварийную световую сигнализацию; - избегать резких маневров на дороге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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