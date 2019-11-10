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Столичным водителям дали “антитуманные” советы
10.11.2019 07:55
В Киеве до конца суток 9 ноября, ночью и в первой половине дня 10 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует сайт КГГА.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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