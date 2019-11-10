|Столичным водителям дали “антитуманные” советы
|10.11.2019 07:55
|
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует сайт КГГА.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Поделитесь статьей с друзьями