Представители Демпартии, которые ведут расследование, вряд ли удовлетворят просьбу республиканцев в полной мере.

Члены нижней палаты американского парламента от Республиканской партии составили список лиц, которых они хотят допросить в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональду Трампу.

Как сообщает PBS, в него входят восемь человек, в том числе неизвестный осведомитель, чья жалоба на телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, запустила процедуру импичмента.

Кроме того, на допрос хотят вызвать Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, который работал в совете директоров компании Burisma Holdings Ltd., принадлежащей бывшему министру экологии Украины Николаю Злочевскому.

Также в списке есть Девон Арчер, еще один прежний член совета директоров Burisma.

Представители Демпартии, которые ведут расследование, вряд ли удовлетворят просьбу республиканцев в полной мере, отмечает издание.

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